В Совфеде оценили просьбу Киева к США разрешить удары по аэродромам России Сенатор Климов: просьбой разрешить бить по аэродромам РФ Украина дает США алиби

Фото: МО Украины

Украина просьбой разрешить бить по аэродромам России дает алиби США, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, из-за таких запросов появляется ощущение, что Вашингтон якобы запрещает Украине бить по российской территории.

За счет этих вопросов в мире создается неверное впечатление о том, что Соединенные Штаты якобы этого не делают. Задавая публично такие вопросы или предлагая какие-то такие вещи, украинская сторона тем самым дает алиби американскому тоталитаризму, — объяснил сенатор.

Климов отметил, что много раз объяснялось, что все военные действия Украины не могут происходить без стратегических решений США. Кроме того, Украина просит это уже два с половиной года, заключил сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение бить по территории России ракетами Storm Shadow является очередным безответственным шагом со стороны руководства Великобритании. Таким образом он отреагировал на заявление нового премьер-министра королевства Кира Стармера о праве Украины использовать поставляемые Британией ракеты для ударов по России.