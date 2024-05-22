В Совфеде оценили призыв разрешить Украине бить оружием США по России Сенатор Карасин: призыв разрешить Киеву бить оружием США по России ведет к войне

Фото: МО Украины

Призыв разрешить Украине бить по России оружием США может привести к большой войне, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, американские конгрессмены, которые обратились таким призывом к Пентагону, теряют правильное ощущение жизни.

Это показатель того, что люди теряют правильное ощущение жизни и окружающего мира. Можно было бы назвать это малопристойными словами, но в данном случае, выбирая выражения, люди потеряли разум. Они ведут дело к большой войне, не понимая этого, — объяснил сенатор.

Карасин отметил, что никто не может внятно объяснить последствия такого призыва, ни внутри Конгресса, ни других политических структур США. Видимо, нужно пытаться донести до них все через средства массовой информации, заключил сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что горячие головы из числа американских конгрессменов нагнетают напряженность вокруг Украины, следуя общей политике Вашингтона продолжать войну до последнего украинца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в свою очередь заявил, что США должны снять «абсолютно несправедливый» запрет на использование поставляемого Вашингтоном оружия для ударов по России. Он отметил, что такое решение со стороны Штатов поможет предотвратить наступление Москвы.