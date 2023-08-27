В Совфеде оценили последствия принятия Западом условий по Украине Пушков: уступки России со стороны Украины не опасны для НАТО, ЕС и США

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Алексей Пушков

Последствия принятия Западом условий Москвы по Украине не станут опасными для него, написал в своем Telegram-канале член Совфеда РФ Алексей Пушков. Таким образом он отреагировал на слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заявившего о грозящей Западу в этом случае антидемократической революции. Пушков назвал демагогией подобную постановку вопроса, указав на то, что украинский конфликт ускоряет формирование многополярного мира.

Не будь конфликта на Украине, не было бы конфискации российских активов, которая резко усилила недоверие к доллару и создала волну отката от него в двусторонней торговле, — заявил сенатор.

Что же касается уступок со стороны Украины в данном кризисе, то они не угрожают ни существованию НАТО, ни ЕС, ни безопасности США, подчеркнул политик. Пушков считает, что Украину сделали «полем ледяной войны Запада против России» искусственно, чтобы НАТО имела возможность провести военную экспансию к границам России.

Ранее Алексей Пушков заявил, что Украине не удастся заглушить призывы других стран к переговорам с Россией. Так сенатор прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что такие призывы звучат все чаще. По мнению Пушкова, попытка Киева заранее обречена на провал.