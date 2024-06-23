В Совфеде оценили неоднозначное заявление Вьетнама после визита Путина Карасин призвал спокойно оценивать заявления Вьетнама после визита Путина

Фото: Kremlin.ru

Церемония официальной встречи Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом

Необходимо критически, но спокойно реагировать на заявление главы МИД Вьетнама Буй Тхань Шона о стратегическом партнерстве с США, сделанное спустя несколько дней после визита президента РФ Владимира Путина в Ханой, сказал Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он также заметил, что людям свойственно пытаться немного приукрасить события в другую сторону. Поэтому нужно привыкнуть жить в мире реальных дел, а не слов.

Мы должны привыкнуть жить в мире реальных дел, а не в мире словесных заявлений деятелей той или иной страны. Реальные дела как бы понятны, они все показывают, — объяснил Карасин.

Буй Тхань Шон после встречи с помощником американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком заявил, что США являются стратегическим партнером Вьетнама и отношения двух стран «никогда не были крепче, чем сейчас». Кроме того, глава внешнеполитического ведомства сообщил о готовности Ханоя и дальше развивать сотрудничество с Вашингтоном. Встреча состоялась 22 июня.

Владимир Путин посетил Вьетнам с официальным визитом 19 июня. Он провел переговоры с главой государства, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, премьер-министром и председателем Национального собрания.