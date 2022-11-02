В Совфеде оценили надежность гарантий Украины по зерновой сделке Сенатор Цеков: Украина может не сдержать обещаний по зерновой сделке

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Письменные гарантии неиспользования зернового коридора украинской стороной для ведения боевых действий все равно оставляют риск, что украинцы не сдержат обещаний, заявил в беседе с Lenta.ru сенатор Сергей Цеков. По его словам, Украина часто оказывается ненадежным переговорщиком. Однако, считает Цеков, такой риск оправдан, так как зерно необходимо каким-то образом доставить в бедные страны.

Получение гарантий — это, конечно, хорошо, но вопрос в том, будет ли Украина им следовать. Они все-таки переговорщики ненадежные. <...> Понятно, что мы готовы им верить, поскольку необходимо поставлять зерно в бедные страны, но нам нужно помнить о том, что Украина вечно обещает ненападение, — сказал сенатор.

В Telegram-канале Минобороны РФ ранее появилось заявление о возобновлении Россией участия в зерновом соглашении. Отмечается участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии «достаточным» основанием для возобновления участия в зерновой сделке. Ведомство уточняет, что Черноморская инициатива, приостановленная после атаки БПЛА ВСУ на Севастополь, будет возобновлена.