В Совфеде оценили кандидатуру Белоусова на пост министра обороны России Матвиенко напомнила о прошлых успехах кандидата в министры обороны РФ Белоусова

Фото: kremlin.ru

Андрей Белоусов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко решила, что кандидату на пост министра обороны России Андрею Белоусову не потребуется много времени для вхождения в должность. Политик назвала его стратегически мыслящим человеком, передает РИА Новости.

На всех предыдущих должностях Андрей Рэмович всегда добивался результатов, — сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда также назвала его очень образованным и умным человеком. Такой комментарий Матвиенко дала на полях консультаций с участием Белоусова.

В пресс-службе Совфеда уточнили, что отрытых оценок по итогам обсуждений верхней палатой парламента делаться не будет. Вся содержательная часть появится в информационном письме, которое направят президенту России вместе с постановлением парламентариев. Решение будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.

Кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что в России необходимо работать над вопросами по социальному обеспечению участвующих в СВО военнослужащих. По его мнению, нужно решать вопросы медобслуживания вернувшихся со спецоперации бойцов в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию в отношении льгот.