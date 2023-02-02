В Совфеде оценили идею учесть интересы Грузии в соглашении Москвы и Киева Сенатор Карасин назвал идею учесть интересы Грузии в соглашении Москвы и Киева несерьезной

Фото: Georgia Presidential Admin/Xinhua/Global Look Press

Georgia Presidential Admin/Xinhua/Global Look Press

Предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили включить уход российских войск из Абхазии и Южной Осетии в возможное будущее мирное соглашение Москвы и Киева является несерьезным, заявил в беседе с Lenta.ru председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин. По его словам, Тбилиси лишь пытается привлечь внимание к своим интересам, но такие требования не поддержали бы мировую стабильность. Сенатор подчеркнул, что Абхазия и Южная Осетия уже давно существуют как независимые государства, а «возвращение в прошлое» искусственно придумывается грузинскими политиками.

Два независимых государства — Республика Южная Осетия, Республика Абхазия — существуют, развиваются и имеют планы по развитию. Поэтому это возвращение в прошлое искусственно придумывается определенными политиками в Грузии. Я понимаю, что они выбрасывают это наружу, чтобы привлечь внимание к своим интересам. Но это малосерьезно, — заявил Карасин.

Сенатор считает, что Зурабишвили слабо представляет себе реалии современного мира. Он уверен, что обсуждение вопроса вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии может затянуться на долгие годы, потому что агрессия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили до сих пор не получила должной оценки международного сообщества.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что в случае заключения мирных соглашений по Украине в них нужно включить пункт о выводе российских войск из Южной Осетии и Абхазии. По ее словам, интересы Грузии должны быть учтены. Политик считает, что в противном случае Запад совершит еще одну большую ошибку, как в 2008 и 2014 годах.