В Совфеде оценили будущее ООН после выдачи ордера на арест Путина Сенатор Долгов: выдача ордера на арест Путина стала смертельным ударом для ООН

Фото: Совет Федерации

Константин Долгов

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина стала мощнейшим, смертельным ударом по ООН, заявил в беседе с НСН член Совфеда Константин Долгов. По его словам, за этим решением последует жесткая реакция со стороны мирового сообщества, а многие государства задумаются о прекращении сотрудничества с международными структурами.

Сейчас будет достаточно жесткая реакция со стороны многих стран не только по этому решению МУС. Будет реакция в целом по прекращению сотрудничества и с этим судом, и с целым рядом других международных структур. Это мощнейший удар по ООН, возможно смертельный, в том виде, в котором она существует сейчас, — считает Долгов.

Страны, которые ценят свой суверенитет, подумают десять раз, прежде чем связать свою политику с решениями таких структур, как МУС, подчеркнул сенатор. Он уверен, что американоцентричная система международных организаций в дальнейшем будет разваливаться. Также парламентарий добавил, что у МУС не было никаких правовых оснований для выдачи ордера на арест Путина.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Ордер также был оформлен на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».

В ответ в Кремле напомнили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решения этого суда с точки зрения права для РФ являются ничтожными.