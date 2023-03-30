В Совфеде объяснили значимость союза России и Ирана для мировой политики Сенатор Карасин: сотрудничество России и Ирана является фактором стабильности в мире

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Сотрудничество России и Ирана нсит позитивный характер и особенно важно на фоне напряженной мировой ситуации, рассказал Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, союз Москвы и Тегерана является фактором стабильности международных отношений. Помимо того, он способствует возникновению новых векторов многополярности в мировой политике.

Это развитие очевидно носит для нас очень позитивный характер <...> То, что две крупные страны в этой ситуации находят общий язык и становятся партнерами, — это важный фактор стабильности не только в нашем общем регионе, но и во всем мире. Это фактически один из факторов возвращения стабильности в мировых делах и поиск новых векторов многополярности, — уверен Карасин.

Сенатор добавил, что у Москвы и Тегерана есть традиции взаимодействия, которые касаются не только торгово-экономических связей. Он подчеркнул, что прошедший визит министра иностранных дел Ирана в Россию только подтверждает положительные тенденции в отношениях двух стран.ч

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян провели 29 марта встречу в Москве. Главной темой стал давно обсуждаемый договор о стратегическом партнерстве.