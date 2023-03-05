В Совфеде рассказали о новом сговоре Байдена и Шольца по Украине Сенатор Климов: Байден предупредил Шольца о новой роли ФРГ в конфликте на Украине

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц и Джо Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден мог приказать канцлеру Германии Олафу Шольцу сменить роль ФРГ в конфликте на Украине, считает глава комиссии Совфеда по защите суверенитета России Андрей Климов. В своем Telegram-канале он высказал предположение, что именно немецкому народу придется взвалить на себя все тяжести военных действий.

Рискну предположить, что именно народу Германии предложено теперь взвалить на себя основные тяготы продолжения украинской заварухи, а это могут быть не только немецкие деньги, танки, но и люди, точнее жертвы... Заодно Вашингтон "окончательно" решит проблему ключевой роли ФРГ в ЕС, — написал сенатор.

При этом он считает, что если Шольц «решит соскочить», то ему это не позволят сделать американские военные, спецагенты и лоббисты. В противном случае действующему канцлеру Германии найдут замену, уверен Климов.

3 марта на встрече с Байденом в Вашингтоне Шольц заявил, что Германия и США должны отправить «сигнал» России о намерении и дальше помогать Украине. Немецкий лидер подчеркнул, что Запад продолжит поддерживать Киев столько, сколько необходимо. Байден назвал «положительным» давление, которое оказывается на Москву с помощью санкций, включая отказ немцев от российских энергоресурсов.