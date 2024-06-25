В Совфеде объяснили, почему Украина ни за что не пойдет на переговоры с РФ Сенатор Джабаров: Зеленский не пойдет на переговоры с Россией из-за страха

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Владимир Джабаров

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с Россией из-за страха за свою судьбу, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что народ не сможет простить украинским властям те жертвы, которые пришлось понести.

Все руководство Украины — это военные преступники, и я не сомневаюсь, что рано или поздно они предстанут перед трибуналом. Как только они остановят военные действия, режим посыплется, потому что народ не простит им те жертвы, которые они понесли во имя безумной идеи Зеленского, — пояснил сенатор.

Джабаров уверен, что Украина будет всеми способами пугать Запад угрозой со стороны России. По мнению сенатора, Киеву нужно выкачать как можно больше ресурсов, чтобы продолжать боевые действия.

Сейчас они будут любой ценой продолжать пугать Запад российской угрозой, выкачивать как можно больше ресурсов, для того чтобы вести войну с Россией, — добавил член Совфеда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что возможный план советников экс-президента США Дональда Трампа по приведению Киева к мирным переговорам должен учитывать ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что сначала нужно ознакомиться с деталями плана.