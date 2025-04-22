В Совфеде объяснили, от какой проблемы Украина отвлекает Запад Сенатор Джабаров: неонацизм может поглотить и разрушить Украину

Фото: council.gov.ru

Владимир Джабаров

Неонацизм представляет серьезную угрозу для Украины и может привести к ее разрушению, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, украинские власти пытаются скрыть эту проблему, отвлекая внимание мирового сообщества другими вопросами.

Это спекуляции, давайте это признаем. Это делается для отвлечения мировых держав от серьезных проблем. А на Украине серьезная проблема — там во весь рост поднялся неонацизм, который фактически сжирает украинское государство, пусть об этом подумают, — высказался Джабаров.

Сенатор отметил, что Украина не имеет перспектив как самостоятельное государство из-за внутренних противоречий. Он также подчеркнул, что позиция России по вопросу признания ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей частью страны не зависит от мнения других государств.

Рано или поздно Украина может просто распасться, она не способна существовать как самостоятельное государство. Нам без разницы, что они признают или не признают. Мы это признаем, для нас это суверенное право, — резюмировал Джабаров.

Ранее сообщалось, что Украина может отказаться от 20% территорий, если США и другие страны Запада не признают это официально. По словам одного из американских чиновников, представители Киева во время переговоров с делегацией Вашингтона на прошлой неделе были серьезно озабочены этим вопросом.