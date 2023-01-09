В Совфеде объяснили необходимость создания гауптвахт в армии Сенатор Кожин назвал развертывание гауптвахт в армии эффективной практикой

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В Минобороны подготовили проект указа президента, согласно которому в российской армии могут появиться так называемые гауптвахты — полевые места содержания для военнослужащих, арестованных за дисциплинарный проступок. Если указ вступит в силу, гауптвахты смогут разворачивать во время учений, военных сборов и в зонах боевых действий, пишет «Парламентская газета». Сенатор Владимир Кожин заявил изданию, что это «абсолютно нормальная практика», которая применялась еще в советское время, и, как он считает, не утратила своей актуальности. Такую меру могут применять к военнослужащим за грубый проступок, к которым относятся в том числе отказ от исполнения приказов, нарушение правил обращения с оружием, боевого дежурства, а также использование ноутбуков и телефонов с интернетом и данными о геолокации.

Организация гауптвахт в месте дислокации воинских частей и соединений — абсолютно нормальная, стандартная практика. Она активно использовалась еще во времена СССР и, в общем-то, не утратила своей актуальности и эффективности и в наше время. Понимаете, при большом скоплении людей, военнослужащих всегда найдется кто-то, кто совершит какое-либо правонарушение — вольное или невольное, — заявил зампред комитета СФ по обороне.

Кожин подчеркнул, что на гауптвахту обычно отправляют за инциденты административного характера. При этом следует учесть, что не каждое помещение сгодится в качестве такого «временного изолятора», особенно в зоне боевых действий, добавил сенатор.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, напомнил, что современное законодательство предъявляет ряд достаточно жестких требований к гауптвахтам.

У них должны быть четко определенные метраж и кубатура, в обязательном порядке должны иметься прогулочный дворик и помещение для караула, — сказал депутат.

На гауптвахту отправляют военный трибунал и гарнизонные суды, отмечает издание. Максимальный срок содержания в застенках составляет 45 суток, но его назначают только злостным нарушителям, для всех остальных он составляет 30 суток.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить минимальный возраст призыва в армию с 18 до 21 лет, а максимальный поднять с 27 до 30 лет. Также глава МО выступил за предоставление солдатам возможности заключения контракта с первого дня службы и увеличение численности армии до 1,5 млн военнослужащих.