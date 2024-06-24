В Совфеде объяснили демарш МИД России послу США Сенатор Климов назвал демарш послу США в России предупреждением для Вашингтона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Линн Трейси

Вызов посла США в Москве Линн Трейси в МИД России, где ей был сделан демарш, означает официальное предупреждение Вашингтону, заявил в беседе с Lenta.ru сенатор Андрей Климов. По его словам, теперь, власти Штатов не смогут делать вид, что не получали сведений о выдвигаемых обвинениях со стороны Москвы после гибели россиян из-за атаки с использованием американского оружия.

Такого рода демарши означают официальное предупреждение со стороны государства пребывания посла. Они отличаются от прочих тем, что предостережение делается не с экранов телевизоров, не путем публикации текста в СМИ, а с помощью детального разъяснения позиции государства относительно тех или иных действий, событий, — уточнил Климов.

Он добавил, что Москва таким образом делает Вашингтону самое очевидное и прозрачное предостережение, возможное в дипломатической сфере.

Министерство иностранных дел РФ ранее вызвало посла США в Москве Линн Трейси в ведомство после атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь. Во время встречи дипломату заявили, что Вашингтон в равной с Киевом степени несет ответственность за ракетный удар по Крыму. Во время теракта в Севастополе пострадали свыше 150 человек и погибли пятеро.