В Совфеде упрекнули президента Чехии в нежелании беречь своих граждан Пушков: президент Чехии не бережет своих граждан, отправляя их на Украину

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел не дорожит своими гражданами, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так он отреагировал на решение главы государства разрешить 150 чехам участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

Если бы президент Чехии хотел поберечь своих граждан, он бы не разрешил им ехать воевать за Украину. Особенно с учетом нынешних военных перспектив Украины. Но, видимо, эти граждане ему не сильно дороги, — написал Пушков.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что запасы вооружения на складах страны снижаются. Он добавил, что этот факт уменьшает возможность оказывать военную поддержку Киеву.

При этом Фиала отметил, что чешские власти продолжат оказывать помощь Вооруженным силам Украины. Как подчеркнул премьер-министр, оборонная промышленность Чехии будет сотрудничать с западными партнерами, чтобы поддерживать украинскую армию.

До этого глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее заявила, что у США почти закончились время и средства на помощь Украине. По ее словам, у Вашингтона нет «волшебного источника» финансирования, и все ресурсы полностью исчерпаются к концу 2023 года. Она добавила, что прекращение поставок американского вооружения подорвет возможности ВСУ и повысит вероятность победы России.