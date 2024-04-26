В Совфеде обвинили Польшу в политических провокациях против России Карасин: Польша продолжит распространять конспирологические теории против России

Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Катастрофа Ту-154 в Смоленске

Польша любит заниматься политическими провокациями, которые направлены против России, поделился мнением с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он назвал крушение президентского борта под Смоленском трагедией, но отметил, что конспирологические теории вокруг этого инцидента направлены на то, чтобы испортить отношения с Москвой.

Крушение президентского самолета под Смоленском действительно трагедия, катастрофа. Но эти бесконечные расследования и выдвижение конспирологических версий будут продолжаться для того, чтобы еще больше испортить отношения с Москвой и внедрить в общественное сознание Польши какие-то страшные мифы про Россию и русских. Не понимаю, зачем снова копать эту историю? — задается вопросом Карасин.

По словам сенатора, Польша распространяет все эти заявления для читателей, которые не понимают и не знают деталей. Он указал, что расследование было проведено, а все детали переданы польской стороне. По его мнению, сейчас Варшава ведет «игру с негодными средствами».

25 апреля официальный представитель Генпрокуратуры Польши Пшемыслав Новак заявил, что серия экспертиз не подтвердила взрыв на борту самолета Ту-154, на котором разбился Лех Качиньский. По его словам, никаких следов, указывающих на это, зафиксировано не было. При этом однозначной причины трагедии польские власти все еще не озвучили.

Президентский лайнер потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Смоленска 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, другие политики, а также военачальники.