В Совфеде не увидели необходимость в военном положении и мобилизации Сенатор Климов: не наблюдаю необходимости ни в мобилизации, ни в военном положении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нет необходимости объявлять военное положение и мобилизацию на фоне ситуации на Украине, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в ходе брифинга, передает РИА Новости. По словам сенатора, вопрос о возможной мобилизации в России чаще всего поднимают иностранные журналисты.

Я признаков необходимости мобилизации не наблюдаю, как и введения военного положения, — сказал политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопросы журналистов о ракетных ударах ВС РФ по инфраструктуре Украины и вероятности всеобщей мобилизации. Он порекомендовал обращаться за соответствующей информацией в Минобороны.

Он подчеркнул, что ход спецоперации на Украине ежедневно освещается представителем оборонного ведомства Игорем Конашенковым в ходе брифингов. Кроме того, оценки текущей ситуации даются либо Минобороны, либо самим главнокомандующим — президентом Владимиром Путиным.

Песков ранее заявлял, что информация о якобы готовящейся массовой мобилизации в России является «чистым фейком». Подобные сообщения распространяют некоторые британские издания.