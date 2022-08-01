В Совфеде не исключили поставок оружия Сербии Сенатор Джабаров: Россия может поставить Сербии оружие, если Белград обратится за помощью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Белград обратится за помощью, Москва может поставить Сербии вооружение, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24». Так он прокомментировал обострение отношений Сербии и самопровозглашенного Косово. При этом сенатор выразил надежду, что «до военного конфликта дело не дойдет».

Я думаю, надеюсь, что страна поддержит, если наше руководство примет решение об оказании Сербии посильной помощи, даже в случае необходимости по поставкам вооружений каких-то, — сказал Джабаров.

Он выразил мнение, что сложившаяся ситуация вокруг Сербии является попыткой Запада отомстить президенту страны Александру Вучичу «за его жесткую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям». Кроме того, это «попытка втянуть в конфликт Россию, чтобы ослабить», заключил политик.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конфликтная ситуация на границе Сербии и Косово была спровоцирована Вашингтоном. По его словам, главной целью США является ослабление отдельных стран, высказывающих независимую позицию. Он добавил, что ООН, ОБСЕ и Европа самоустранились от решения проблем в регионе.

31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную сторону Сербии. Конфликт произошел на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии.