В Совфеде не исключили отказа Украины от кириллицы Сенатор Цеков: Украина может перейти на латиницу, чтобы не походить на Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ от кириллицы в пользу латиницы возможен на Украине, заявил в комментарии NEWS.ru сенатор Сергей Цеков. Этот шаг он предполагает как допустимый после того, как на Украине приняли закон, запрещающий использовать географические названия, связанные с СССР или Россией.

Не исключаю, на Украине об этом и говорят, что они откажутся от кириллицы, перейдут на латиницу, лишь бы не быть похожими на Россию, — говорит сенатор.

Также сенатор предполагает, что на Украине люди запуганы властью, поэтому не высказываются против политических решений правительства.

На Украине сопротивляемости со стороны здравых людей нет, не потому что они потеряли здравый смысл, а потому что они запуганы до крайности, и власти этим пользуются, — уверен Цеков.

Ранее сенатор от Крыма заявил, что в случае полной дерусификации Украине придется переименовать и столицу страны — Киев. По его мнению, название города — исконно русское.

Закон, легитимизирующий запрет на использование топонимов, связанных с Россией и СССР, президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 апреля. При этом сами дерусификация и десоветизация проводятся в стране с 2015 года.