В Совфеде не хотят менять УК ради участия судимых бойцов СВО в выборах Сенатор Полетаев: внесение поправок в УК ради участия экс-заключенных из ЧВК «Вагнер» в выборах преждевременно

Член Совфеда Владимир Полетаев в комментарии РБК назвал преждевременным желание внести изменения в законодательство об избирательном праве, что позволили бы бывшим осужденным, участвовавшим в СВО, баллотироваться на выборах в Госдуму. По его словам, для этого придется корректировать Уголовный кодекс РФ. При этом пока не ясно, насколько востребована будет эта поправка среди участников спецоперации.

Действующее законодательство действительно содержит ограничения по ряду составов Уголовного кодекса Российской Федерации, которые препятствуют реализации пассивного избирательного права таких граждан, то есть права избираться. Поэтому сейчас мы никак не обойдем этот вопрос. <...>Есть ли в этом потребность? Здесь нужно исходить из долгосрочной политической целесообразности, — сказал Полетаев.

С идеей разрешить экс-заключенным из ЧВК «Вагнер», участвовавшим в СВО, выдвигаться на выборы в парламент выступил член думского комитета по обороне Андрей Гурулев.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева пояснила, что участвовавшие в спецоперации бывшие заключенные были освобождены до того, как их вывезли из колонии. По ее словам, процедура их помилования была государственной тайной в рамках закона. Родственники бывших заключенных подтвердили наличие соответствующих документов.