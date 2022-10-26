В Совфеде назвали возможный ответ России на размещение баз НАТО в Финляндии Сенатор Цеков: Россия усилит безопасность на границе с Финляндией при размещении баз НАТО

Фото: Совет Федерации

В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с Финляндией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, решением вступить в НАТО Финляндия лишь «максимально отдалила себя от обеспечения собственной безопасности».

Произошёл пересмотр всех наших отношений с Хельсинки с учётом того, что Финляндия станет членом альянса, крайне агрессивно относящегося к России. <...> Россия будет вынуждена принять адекватные меры и усилить свою безопасность на границе с Финляндией, — заявил Цеков.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО не исключает размещения ядерного оружия на ее территории, а также не накладывает запрета на размещение военных баз и военного контингента Альянса. По оценке источников в сфере внешней политики и безопасности страны, подобные ограничения могут осложнить оборону Финляндии. Сам же документ о вступлении Финляндии в Альянс практически готов и будет представлен в течение двух недель для обсуждения и консультаций. В его подготовке участвуют МИД, МВД и Минобороны страны, а также канцелярия президента.