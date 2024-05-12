В Совфеде назвали условие для переговоров с Украиной Сенатор Чижов: Россия готова к переговорам с Украиной о реализации целей СВО

Россия может приступить к переговорам только тогда, когда руководство Киева будет готово говорить об этом, однако при нынешней власти на Украине это вряд ли случится, заявил РИА Новости первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. По его словам, Москва согласна обсуждать лишь реализацию целей спецоперации.

Вот когда противная сторона будет готова говорить об этом, в чем я сильно сомневаюсь, при нынешнем киевском режиме, который себя полностью дискредитировал, если мягко выражаться, — тогда и поговорим, — сказал Чижов.

Он назвал фикцией любые переговоры без участия в них российской стороны. Сенатор подчеркнул, что Москва откажется ехать на «июньские посиделки» в Швейцарии, даже в случае гипотетического получения приглашения.

Ранее бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что на Украине многие осознают необходимость переговоров, но президент Украины Владимир Зеленский запретил их проведение. По его мнению, дипломатический диалог начнется после смены правительства.

В свою очередь глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов констатировал, что в скором времени мир будет наблюдать закат Владимира Зеленского как политика, и после этого уже можно будет говорить о переговорах с РФ. Он выразил уверенность в том, что кто бы ни пришел на замену Зеленскому, этот кандидат будет проамериканским.