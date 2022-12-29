В Совфеде назвали российскую «формулу мира» с Украиной Сенатор Джабаров: «формула мира» России заключается в реализации целей СВО

Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Российская «формула мира» представляет собой цели, поставленные президентом Владимиром Путиным в начале СВО, рассказал Lenta.ru зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он пояснил, что «формула» президента Украины Владимира Зеленского неприемлема. Как уточнил сенатор, требования украинского лидера невыполнимы, пока существует Россия.

У нас формула мира определена нашим президентом в самом начале специальной военной операции. Это задачи операции, они не изменились. А то, что предлагает господин Зеленский, не то что нереально, это неосуществимо никогда, пока существует Россия, — заявил Джабаров.

Сенатор пояснил, что возвращение к границам 1991 года, отказ от ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей неприемлемы для России «ни с какой точки зрения». Он подчеркнул, что народ Крыма захотел войти в состав Российской Федерации, поэтому отказ от него также невозможен.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не намерена ни с кем разговаривать на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Киев не готов к диалогу и выдвигает бескомпромиссные требования. Он добавил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта, однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии решений.