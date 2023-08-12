В Совфеде назвали проигранной партией слова Кулебы о переговорах с Россией Пушков назвал проигранной партией желание Киева заглушить призывы к диалогу с РФ

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Украине не удастся заглушить призывы других стран к переговорам с Россией, заявил в Telegram сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что такие призывы звучат все чаще. По его мнению, попытка Киева заранее обречена на провал.

Интересно, как в Киеве намерены заставить угаснуть голос Китая, а также многих стран Глобального Юга <...>? Это заранее проигранная партия, — написал Пушков.

Ранее Кулеба заявил, что Киев ожидает очень сложный политический сезон, поскольку на Западе все чаще и громче звучат рассуждения о дипломатическом урегулирования конфликта. Он добавил, что украинская сторона будет делать все в рамках международного и уголовного права, чтобы такие голоса угасли. Министр добавил, что Украину ожидает «много тяжелых международных саммитов», где ей придется завоевывать внешнюю поддержку.

Слова украинского министра прокомментировал коллега Пушкова Сергей Цеков. Сенатор отметил, что киевская элита находится «в плену легких денег»: чем дольше идут бои, тем больше она зарабатывает. Слова Кулебы об участившихся призывах к переговорам означают, что для украинских властей «лафа закончилась», указал Цеков.