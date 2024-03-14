В Совфеде назвали причину заявлений украинских политиков о переговорах Сенатор Карасин: проблемы на фронте заставляют Украину обсуждать переговоры

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Денис Малюська

Украинские политики стали чаще говорить на тему мирных переговоров с Россией в связи с проблемами на линии фронта, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Таким образом в беседе с Lenta.ru он прокомментировал рассказ главы Минюста Украины Дениса Малюськи о ходе переговоров с РФ весной 2022 года.

Не будем рисовать слишком радужные картины, но сам факт, что украинские представители высокого ранга начали мусолить тему переговорного процесса, очень о многом говорит. Прежде всего о том, что надежда на победу на поле боя улетела далеко, она исчезла, — высказал мнение сенатор.

Он пообещал «внимательно следить» за позицией украинских официальных лиц по вопросу переговоров.

Денис Малюська ранее рассказал, что российская сторона в ходе переговоров с Украиной весной 2022 года настаивала, чтобы Киев отказался от требования репараций и компенсаций. По словам министра, входившего на переговорах в состав украинской делегации, Москва также требовала отозвать иски в международные трибуналы.

Между тем, по словам президента России Владимира Путина, переговоры с Украиной должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности Москвы, а не паузой для перевооружения Киева. Он подчеркнул, что в Кремле готовы к серьезному разговору и разрешению конфликтов мирными средствами.