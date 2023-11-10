В Совфеде назвали поддержку материнства в Подмосковье лучшей в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации высоко оценили положительный опыт Московской области в сфере поддержки материнства, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на информацию пресс-службы правительства региона. Как уточняет издание, сенаторы назвали подмосковные проекты в этой области одними из лучших в России.

Как пишет издание, в Совфеде особо отметили проект подмосковного Минздрава «Наша женская консультация», стартовавший в начале 2023 года. Проект подразумевает создание комфортных условий для пациенток, в том числе за счет масштабной реконструкции помещений и оснащения высококлассным оборудованием. Кроме того, каждая женщина наблюдается у персонального специалиста, в том числе в формате онлайн-консультаций.

Проект «Наша женская консультация», позволяет еще лучше позаботиться о будущих мамах, повысить качество профильной медпомощи. <...> Мы внедряем единый стандарт работы — индивидуально сопровождаем каждую женщину сразу после того, как она становится на учет, — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.

Как сообщает издание, единый стандарт работы будет введен во всех женских консультациях Подмосковья уже к концу этого года.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой финансового поощрения женщин, которые передумали прерывать беременность и решили родить ребенка. По словам парламентария, сохранение жизни ребенка является главной целью в стратегии по уменьшению числа абортов в России.