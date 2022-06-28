В Совфеде назвали не имеющим значения вступление в НАТО Финляндии и Швеции Сенатор Климов назвал не имеющим значения вступление в НАТО Финляндии и Швеции

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Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что Россия настолько мощная военно-политическая держава, что решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле не имеет значения. Их отношения с Россией после этого точно не улучшатся, отметил он в беседе с РИА Новости.

Россия настолько мощная военно-политическая держава, что все эти государства в глобально-стратегическом смысле значения не имеют, — подчеркнул Климов.

Он уверен, что и Хельсинки, и Стокгольм получали некоторую выгоду, оставаясь нейтральными странами, но теперь «они будут набирать себе проблем». Сенатор считает неважными сроки, когда Финляндия и Швеция смогут вступить в Альянс.

Скорость, с которой они превращаются в цель, должна беспокоить их, — отметил Климов.

Ранее стало известно, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщила канцелярия финского президента Саули Ниинистё. Отмечается, что конкретные шаги по вступлению этих стран в Альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней. Саммит НАТО в Мадриде начался 28 июня.