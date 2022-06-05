В Совфеде назвали «комплексом неполноценности» отказ самолёту Лаврова Сенатор Карасин прокомментировал отказ западных стран пропустить самолёт Лаврова в Сербию

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал комплексом «политической неполноценности» отказ ряда европейских стран пропустить самолёт главы МИД РФ Лаврова в Сербию. Политик в своём Telegram-канале отметил, что этот отказ порождает «много эмоций».

Насколько страшен для Европы Сергей Лавров <...>. Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолёт Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них — Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнёрами укрепит «единомыслие» в Европе относительно политики России, — поделился мнением политик.

На самом же деле, считает сенатор, это показатель «комплекса политической неполноценности», так как на Западе растут опасения, что диалог с Россией обрушит единый антироссийский строй ЕС.

Получается, что уверенности в правоте своих подходов у западников нет, — приходит к выводу Карасин.

Ранее сообщалось, что глава Сербии Александр Вучич намерен 6 июня обратиться к нации с заявлением по поводу отмены визита главы российского МИД Сергея Лаврова. Обращение запланировано на 19:30 (20:30 мск).