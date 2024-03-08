В Совфеде назвали главных врагов Зеленского на Украине Сенатор Цеков допустил, что у Зеленского много врагов внутри Украины

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Владимир Зеленский

У президента Украины Владимира Зеленского много врагов внутри страны, заявил в комментарии NEWS.ru сенатор Сергей Цеков. Политик допустил, что среди недругов главы государства немало тех, кто желает Зеленскому смерти.

Думаю, у Зеленского достаточно врагов внутри Украины из числа влиятельных граждан, желающих его устранения. Думаю, их не один десяток. Поэтому если Зеленского и надо охранять, то в первую очередь от своих же. Это и националисты, и спецслужбы, и военные, и серьезные предприниматели-олигархи. Широкий перечень тех, кто хотел бы Зеленскому смерти, — предположил собеседник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал очень серьезной ошибкой президента Украины отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, украинский лидер был обязан объяснить причину решения, из-за которого многие в стране «почувствовали растерянность и отчаяние».

Кличко подчеркнул, что отстраненный генерал имел самый высокий рейтинг популярности на Украине. Киевский градоначальник пояснил, что ни один мирный план не сработает, если линию фронта не удастся удержать. Он добавил, что Киеву необходимо добиться единства всех сил и граждан, а обществу нужно перегруппироваться, так как некоторые политики «ставят свои амбиции выше интересов государства». При этом в последние недели Кличко часто обвинял Зеленского в подталкивании страны к «авторитаризму».