В Совфеде назвали главную цель антироссийских санкций США Сенатор Долгов назвал главной целью США желание «отбросить» Россию назад в развитии

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Константин Долгов

Член Совфеда Константин Долгов заявил, что Вашингтон хочет при помощи санкций не столько нанести экономический урон Москве, сколько закрепить ситуацию, которая сложилась на политической арене. Россия мешает США на международной арене, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Главная цель США — не попытка как-то урегулировать ситуацию на Украине, а «отбросить» назад Россию. Вместе с Китаем и Европой мы — основные конкуренты Вашингтона за влияние на международной арене, — подчеркнул заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике.

Долгов считает, что в настоящее время политические интересы в мире превалируют над экономическими. Именно этим можно объяснить «парадоксальные» антироссийские санкции, которые вводит Запад. Ожидать изменения ситуации в ближайшее время не стоит, уверен член Совфеда.

Он добавил, что США продолжат пытаться отрезать Россию от высоких технологий. В такой ситуации следует развивать в России внутреннее производство, продолжать сотрудничество с дружественными странами, продвигать неэнергетический экспорт и защищать отечественных производителей, заключил Долгов.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал слова президента США Джо Байдена, который заявил: Америка видит Украину демократической, независимой и процветающей. По мнению Володина, действия Америки до настоящего времени говорили об обратных целях, главные из которых — колонизация Украины и ослабление России.