В Совфеде назвали двуличной реакцию Госдепа США на убийство Дугиной Вице-спикер Совфеда Косачев назвал позицию Госдепа США по убийству Дугиной примером двуличия и цинизма

Фото: Совет Федерации

Константин Косачев

Заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса касаемо убийства журналистки Дарьи Дугиной является примером политического двуличия и человеческого цинизма, заявил в Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Он напомнил, что осуждая убийства мирных граждан в Москве, Киеве, Буче и Мариуполе, американский чиновник ничего не сказал про ДНР и ЛНР.

Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма. По сути такое заявление Госдепа — своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме. И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками, — написал Косачев.

Накануне Прайс заявил, что США осуждают убийство мирных граждан, где бы это не происходило — в Киеве, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве, добавив, что «этот принцип применим во всем мире». При этом он отметил, что Украина отрицает любую причастность к взрыву автомобиля, в котором находилась Дугина. Чиновник также выразил надежду, что российские власти расследуют это убийство и представят результаты.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Виновниками названы украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. По версии силовиков, в день трагедии подозреваемая вместе с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», на парковке которого и заложила взрывное устройство под автомобиль погибшей, а после управляемого подрыва они покинули Россию.