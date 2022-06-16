В Совфеде назвали бессмысленной реакцию на блокировку Рогозина в Twitter Сенатор Ковитиди не увидела смысла реагировать на блокировку Рогозина в Twitter

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди («Единая Россия») считает, что российским властям нет смысла каким-либо образом реагировать на блокировку в Twitter аккаунта главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В разговоре с NEWS.ru она заявила, что эта соцсеть уже давно проявляет себя как «неблагонадежная».

Реагировать на подобные проявления, я думаю, смысла нет. Американский интернет-сервис Twitter достаточно длительный период времени проявил себя как неблагонадежный, содержащий призывы к убийствам, детскую порнографию, пропаганду запрещенных веществ, — сказала сенатор.

Она напомнила, что Роскомнадзор много раз требовал от соцсети удалить информацию, которую российские власти признали запрещенной, однако требования не выполнялись.

Сегодня воспринимать всерьез этот контент (который распространяется в Twitter. — NEWS.ru) мы, конечно, не можем, — заключила она.

Гендиректора Роскосмоса заблокировали с Twitter после его публикации, в которой чиновник назвал «то, что выросло на месте Украины», «экзистенциальной угрозой русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации» и призвал «покончить с этим раз и навсегда». Соцсеть потребовала от него удалить пост, так как он нарушает правила сообщества и способствует разжиганию ненависти по национальному или этническому признаку. Рогозин не стал удалять публикацию.

После блокировки аккаунта глава Роскосмоса заявил, что Twitter «превратился в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды».

Соцсеть Twitter в России заблокирована с 4 марта за публикацию в ней призывов к «массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».