В Совфеде нашли способ снизить число абортов в два раза Сенатор Гумерова: для снижения абортов в РФ надо рассматривать каждый случай

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Чтобы снизить число абортов в России, необходимо индивидуально разбираться в каждом случае, заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в рамках ежегодной всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, к этому необходимо привлекать врачей и психологов. Сенатор подчеркнула, что использовала такую методику, когда занимала пост вице-премьера Башкортостана.

Аборты были просто бич. Проанализировали контингент, собрали врачей, психологов. Благодаря работе со случаем, сопровождению в ручном режиме за год количество абортов снизилось в два раза, — сказала она.

Ранее заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что полный запрет абортов в России невозможен. По его мнению, такие меры могут привести к серьезным негативным последствиям для женщин, включая инвалидность.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что частным клиникам необходимо запретить проводить любые аборты. По его словам, в этих учреждениях не ведется статистика данных операций. Он уточнил, что операции можно сохранить, если у матери есть показания к ней.