В Совфеде нашли объяснение сообщениям о подготовке НАТО к войне с Россией Косачев: западные СМИ пугают обывателя статьями о подготовке НАТО к войне с РФ

Фото: Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press

Сообщения в западных СМИ о подготовке НАТО к возможному военному противостоянию с Россией в 2025 году появились с целью напугать обывателя и увеличить объемы помощи Украине, предположил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, появление таких публикаций показывает, что у властей западных стран остается все меньше средств манипуляции сознанием населения.

В некоем секретном документе Минобороны Германии, который «чисто случайно» попал в руки «Бильд», излагается «Путь к конфликту» между Россией и НАТО. <...> Появление такого «секретного документа» в разгар протестов и обвала популярности «светофорной» коалиции и лично канцлера Шольца, конечно же, не случайность. <...> Очевидно, что стояла непростая задача напугать обывателя и заставить его на фоне сокращений в экономике тратить еще больше на «проект Украина», — написал сенатор.

Он пояснил, что публикация подводит жителей Германии к мысли о том, что лучше сейчас дать деньги и оружие Украине, чем потом идти воевать самим. Косачев отметил, что это созвучно с требованиями самой Украины к Западу. При этом он указал на то, что помощь Киеву ведет к краху экономику ФРГ, а тот все больше наживается на конфликте.

Публикация в Bild о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией появилась накануне. В ней указывается, что противостояние может начаться летом 2025 года. В рамках подготовки к нему на восточный фланг будут переброшены 300 тысяч военнослужащих Альянса, включая 30 тысяч солдат бундесвера.