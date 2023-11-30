В Совфеде напомнили, как Киссинджер пытался повлиять на политику Байдена Климов: Киссинджер пытался уберечь администрацию США от термоядерного конфликта

Фото: Zhang Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генри Киссинджер

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер обладал более широким взглядом, действуя в вопросах международного сотрудничества, заявил в комментарии NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По словам сенатора, Киссинджер в том числе пытался повлиять на политику действующей власти США в противостоянии с Россией.

Он смотрел на вещи шире и обладал не только эрудицией, но и мощным чутьем. В этом отношении не случайно на излете своей жизни в очень преклонном возрасте далеко за 90 [Киссинджер] пытался повлиять на политику США, понимая, что нынешняя администрация толкает его страну в пропасть. Он хорошо понимал, что такое серьезный глобальный термоядерный конфликт, — отметил сенатор.

Климов отметил, что Киссинджер сделал многое для того, чтобы наладить отношения США и СССР, включая Россию. При этом, по его словам, американский политик действовал в первую очередь в интересах своей страны.

Он приложил немало усилий для того, чтобы реализовать политику разрядки международной напряженности. При этом он не действовал в интересах СССР и России, а в американских. Это его поведение резко отличается от того, которым грешат нынешние хозяева Белого дома и Капитолия, — сказал член Совфеда.

При этом Климов отметил, что не стал бы называть экс-госсекретаря США другом России. Также Климов заявил, что имеет вопросы к тем, кто присуждал Киссинджеру Нобелевскую премию.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявлял, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер всегда стремился занимать объективную позицию, выгодную прежде всего для Вашингтона, но при этом учитывал интересы СССР и позднее России. Политик скончался 30 ноября в возрасте 100 лет.