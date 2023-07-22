В Совфеде намерены обсудить обстрел военкоров в Запорожье с ОБСЕ Пушков: профильная комиссия Совфеда обратится в ОБСЕ после обстрела военкоров в Запорожье

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Сенатор Алексей Пушков

Совет Федерации РФ направит обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после нападения на российских журналистов на Запорожье, заявил ТАСС сенатор Алексей Пушков. По его словам, данный обстрел был целенаправленным.

Мы сейчас выясним все детали этого обстрела. Уже есть информация, что обстрел был целенаправленным, что удар наносился по гражданской машине, которая не могла представлять никакой угрозы для ВСУ, — сообщил Пушков агентству.

Сенатор добавил, что украинские военные могли быть осведомлены о нахождении российских журналистов в машине. Как считает Пушков, данная информация будет уточнена уже в ближайшее время. Если она подтвердится, комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ обратится в ОБСЕ не позднее чем через день. Пушков напомнил, что Россия по-прежнему является полноценным участником организации.

Ранее военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев вместе с другими журналистами попали под обстрел в зоне проведения СВО. В результате нападения ВСУ военкор погиб. Кроме того, травмы получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман и оператор Дмитрий Шилков.