В Совфеде наградили самарского школьника за спасение тонущих детей

Ученик школы в селе Черноречье Самарской области, 14-летний Денис Федоркин, спасший двух тонувших детей, получил медаль «За проявленное мужество», сообщает KP.RU. Церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях, прошла в Москве в Совете Федерации.

Как рассказала изданию классный руководитель Дениса Полина Позднякова, инцидент произошел в мае 2023 года на озере, где она вместе с классом устроили пикник по случаю окончания учебного года.

Мы с классом разложились на песке возле воды и играли в разные игры. Я увидела, как на пляж приехали трое мальчиков младшего возраста на велосипедах. С собой у них были надувные нарукавники и круг. Двое мальчиков полезли с надувным кругом, а уже через секунду я услышала: «Тону!», — рассказала преподаватель.

По ее словам, оказалось, что надувной круг унесло течением, а один из мальчиков не умел плавать и начал топить своего друга. Учительница попыталась нырнуть и вытащить из-под воды ребенка, но у нее не хватало сил. Тогда на помощь ей бросился Денис. Он подхватил детей, а Полина смогла выплыть на поверхность. На берегу детям оказали первую помощь и связались с их родителями.

Как пишет издание, после случившегося классный руководитель лично написала заявку в Совет Федерации, чтобы представить 14-летнего героя к награде.

Денис всегда проявлял в классе лидерские качества, и в этот раз он показал себя мужественным и храбрым. Если бы не он, никто не знает, чем бы закончилось купание мальчишек на озере. Я благодарна ему за помощь, — подчеркнула педагог.

Ранее в Екатеринбурге 14-летний подросток провалился в люк с кипятком. Выбраться наружу ему помог проезжавший мимо таксист. Школьник был госпитализирован с сильными ожогами.