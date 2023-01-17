В Совфеде допустили заморозку конфликта на Украине Сенатор Цеков допустил заморозку конфликта на Украине на один-два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Сергей Цеков считает, что в случае со специальной военной операцией на Украине возможна лишь краткосрочная заморозка конфликта, на один-два месяца. Член Совета Федерации от Крыма в беседе с Lenta.ru высказал мнение, что в нынешней ситуации приостановка боевых действий будет «очень неблагоприятным» вариантом для РФ и Украины. При этом Цеков выразил уверенность, что стороны, включая Киев, будут стремиться к разрешению ситуации путем переговоров и достижения компромиссных решений.

Заморозка конфликта сейчас станет очень неблагоприятным вариантом с учетом развивающейся ситуации для отношений России и Украины. <...> Заморозка здесь может быть только кратковременной, на один-два месяца, — заявил сенатор.

Цеков добавил, что когда ни одной из сторон не удается достичь нужных результатов, конфликт замораживается сам собой и остается неразрешенным. Сенатор считает, что такой сценарий маловероятен. По его мнению, Россия и Украина продолжат противостояние до момента осознания необходимости переговоров, и в какой-то момент это понимание придет.

Может, это осознает и само руководство Украины. Причем не сам [президент страны Владимир] Зеленский, а политическая верхушка, которой удастся на него надавить и заставить пойти на мирные переговоры, — допустил Цеков.

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