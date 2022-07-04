В Совфеде допустили введение санкций против снимавшей Белгород компании Джабаров не исключил введение санкций против компании Maxar, снимавшей Белгород из космоса

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Москва имеет право ввести санкции против американской компании Maxar, снимавшей Белгород из космоса перед ударом Украины. Меры последуют, если подтвердится, что спутник компании использовали для съёмок российского областного центра, отметил он в беседе с РИА Новости.

Корреспонденты агентства ранее заявили, что спутник GeoEye1 компании Maxar снимал Белгорода за три дня до удара по городу со стороны Украины.

При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции, — подчеркнул Джабаров.

По данным Минобороны России, украинские войска ночью 3 июля нанесли удар по Белгороду тремя ракетами «Точка-У». Они были сбиты в воздухе, но обломки одной из ракет упали на жилой дом.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что ракетные обстрелы по Белгороду и Курску со стороны ВСУ не останутся без ответа. Парламентарий отметил, что Киев заплатит за совершенные преступления по «суровой шкале наказания». По мнению Слуцкого, подобные действия украинской армии стали подтверждением необходимости проведения спецоперации РФ.