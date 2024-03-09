В Совфеде дали один совет Макрону и Сикорскому Пушков призвал Макрона и Сикорского задуматься о последствиях участия НАТО в СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Президенту Франции Эммануэлю Макрону, предложившему отправить войска НАТО на Украину, а также министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, поддержавшему обсуждение этого плана, следует задуматься о долгосрочных последствиях такого решения, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его мнению, заявления лидеров стран Запада свидетельствуют о том, что такая возможность некоторое время обсуждается в «натовских столицах».

Сейчас Макрон отбивается от критики его заявлений со стороны французов с помощью такого довода: «не исключать что-то — не означает делать это». Но всем ясно, что от «не исключать» лишь один шаг до «сделать». В связи с этим советую Макрону и Сикорскому также публично обсудить, куда эти замыслы могут завести Францию и Польшу. Ведь ничего нельзя исключать, n’est-ce pas? — написал Пушков.

Ранее Макрон объяснил свои слова о возможности отправки военных на Украину, заявив, что «не исключать что-то — не значит делать это».

Французский лидер до этого сообщил, что на встрече в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу по данному вопросу не удалось. По его словам, западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.