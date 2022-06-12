В Совфед призовут сенаторов ДНР и ЛНР в случае вхождения республик в Россию Тимченко: сенаторов ДНР и ЛНР призовут в Совфед РФ в случае вхождения республик в состав России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

В Совет Федерации РФ будут делегированы сенаторы ДНР и ЛНР в случае вхождения частично признанных республик в состав России, заявил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Он добавил, что представители новых регионов будут назначены при положительном решении граждан на референдуме и после того, как в субъектах будут сформированы органы законодательной и исполнительной власти.

Так же, как в Совете Федерации представлены регионы, которые делегируют по одному сенатору от исполнительной власти и законодательной, ДНР и ЛНР в случае их вхождения в состав Российской Федерации, согласно российской конституции, смогут делегировать своих представителей, — уточнил Тимченко.

Он также отметил, что депутаты Госдумы РФ от республик, возможно, будут назначаться по результатам выборов.

В Запорожской и Херсонской областях Украины, большая часть которых находится под контролем российских военных, активизировались дискуссии о будущем регионов. По словам главы военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Балицкого, референдум о присоединении к России может пройти уже осенью.

2 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в скором присоединении ЛНР и ДНР к России. По его словам, проведение референдума в нынешних условиях маловероятно. Представитель Кремля также подчеркнул, что решение о референдуме должно приниматься не Москвой, а жителями республик.