В Совете Федерации заявили о смертельной угрозе для министра Израиля Сенатор Климов: смертельная угроза для премьера Израиля действительно есть

Фото: president.gov.ua

Биньямин Нетаньяху

Смертельная угроза для премьер-министра Биньямина Нетаньяху действительно существует, как в принципе и для всех, кто сейчас находится в Израиле, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, кризисная ситуация порождает различные варианты развития событий.

Смертельная угроза для премьер-министра Израиля действительно есть, как в принципе и для всех, кто сейчас там находится. В стане кризисный период, очень серьезная ситуация. К тому же еще не очень понятно, каковы реальные корни палестино-израильского конфликта, помимо общеизвестной истории. На самом деле этот конфликт продолжается не один десяток лет. Просто сейчас журналисты стали более проворными, интернет все транслирует, поэтому у людей создается впечатление, что происходит что-то невиданное, — рассказал Климов.

Сенатор отметил, что сейчас невозможно предсказать, что произойдет дальше и как будут развиваться события. По его мнению, нужно больше задумываться о том, что касается России, безопасности российских граждан и национальных интересов страны

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришел конец. В своей новой статье он отмечает, что глава израильского правительства останется на посту до тех пор, пока не закончится стрельба. Также журналист со ссылкой на свои источники отмечает, что Израиль рассматривает вариант, заключающийся в продолжении изоляции сектора Газа.