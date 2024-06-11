В Совете Федерации уличили главу Еврокомиссии во лжи об Украине Сенатор Цеков назвал ложью слова фон дер Ляйен о готовности ЕС принять Украину

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о готовности Евросоюза принять Украину являются ложью. Как отметил сенатор, Киев не выполнил ни одного пункта из необходимых стандартов. При этом он уточнил, что ЕС, возможно, уже отказался от них, раз считает нормальными коррупцию и фашизм.

Ее (фон дер Ляйен. — NEWS.ru) слова — глупая ложь, Украина ничего не выполнила из тех великих стандартов, о которых говорит Евросоюз. Возможно, ЕС уже отказался от своих стандартов. Если они теперь считают, что фашизм — это нормально, что коррупция должна процветать, что нужно возрождать нацизм, преследовать людей по языковому признаку, то тогда да, — пояснил Цеков.

По словам сенатора, если же Евросоюз придерживается принципов, которые долгие годы навязывал России, то Украина ничего не выполнила. Он допустил, что украинское государство могут принять в ЕС, чтобы навредить РФ.

Если они посчитают, что вступление Украины в ЕС навредит России, то они это сделают. Однако замечу: приняв такое решение, Европа столкнется с серьезными внутренними проблемами в экономике, социальной сфере, сельском хозяйстве. Урсулу фон дер Ляйен на такие заявления толкает лютая ненависть к России, — заключил Цеков.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся уже в конце июня. Также, по ее словам, до конца этого месяца ЕС выплатит Киеву €1,9 млрд в рамках финансирования по программе в €50 млрд на три года.