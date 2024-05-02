В Совете Федерации указали на утрату Швейцарией нейтрального статуса Сенатор Совфеда Карасин: Швейцария быстро теряет свой статус нейтральности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Швейцария теряет свой статус нейтральности, о котором всегда говорила, считает сенатор Совфеда Григорий Карасин. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, этот статус сыграл роль в выборе места для проведения различных международных саммитов.

Саммит теряет смысл, он контрпродуктивен без России. Непонятно, зачем вообще тогда его проводить. И я хочу сказать, что Швейцария очень быстро теряет свой давно декларируемый статус нейтральности, которым всегда гордилась. Этот статус играл в ее пользу в качестве места проведения различных международных конференций, — объяснил Карасин.

Сенатор отметил, что в последнее время действия Швейцарии перечеркивают ее нейтралитет, о котором страна так долго говорила. Кроме того, никаких намерений пригласить на международный саммит Россию раньше с их стороны не было.

Это какая-то новая весть, которую нужно проверять. Говорилось, что Россия приглашена не будет, — подытожил политик.

Ранее депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев заявил, что «мирный» саммит, который пройдет в Швейцарии без участия России, можно назвать очередным шоу. Он отметил, что саммит по украинской «формуле мира» — это эпизод в информационной войне, которым Запад хочет возместить поражения на поле боя.