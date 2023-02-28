В Совете Федерации рассказали о необходимости контроля за нейросетями Сенатор Шейкин заявил о необходимости закона для контроля за нейросетями

Фото: Shutterstock

В России необходимо разработать законопроект по контролю за деятельностью и решениями нейросетей, заявил член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Он рассказал «Парламентской газете», что сейчас существуют вопросы безопасности при внедрении искусственного интеллекта, которые требуют решения.

Базовый закон необходим, однако говорить о конкретных юридических основах сложно, поскольку среди юристов нет единой позиции по терминологической основе, а также нет консенсуса по определению ответственного лица за принесение ущерба здоровью граждан в результате решения ИИ. Эти вопросы требуют отдельной проработки, — заявил Шейкин.

По словам сенатора, необходимо организовать контроль за нейросетями, пока существует вероятность ошибки при принятии ИИ решений. Шейкин отмечает, что бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта возможно только в тех сферах, где не будет наноситься ущерб людям и предприятиям.

Сенатор считает, что внедрение ИИ необходимо для анализа больших объемов информации. Он уточнил, что совместно с экспертами разрабатываются необходимые изменения для использования нейросетей, чтобы не создать угрозу безопасности. Искусственный интеллект при этом необходим для совершения «очередного рывка» и передового развития.

Уже закрепленный в законе механизм экспериментальных правовых режимов позволяет обкатывать технологии ИИ перед их массовым внедрением. <...> Также нельзя забывать, что искусственный интеллект работает на основании заданных алгоритмов, которые вносит в программу человек. Поэтому необходимо использовать современные технологии во благо развития с наименьшими усилиями, чем ранее, — пояснил сенатор.

Профессор РАНХиГС Александр Щербаков ранее предупредил о негативном влиянии нейросетей на образование. Он выразил опасение, что студенты перестанут мыслить самостоятельно из-за развития искусственного интеллекта, который предлагает готовые решения.