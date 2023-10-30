В Совете Федерации призвали наказать зачинщиков беспорядков в Дагестане Сенатор Ковитиди призвала наказать зачинщиков беспорядков в Дагестане

Фото: Совет Федерации

Ольга Ковитиди

К провокациям в аэропорту Махачкалы так или иначе причастны люди, которые хотят дестабилизировать ситуацию в России, и они должны быть наказаны, заявила NEWS.ru член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. По ее словам, эти люди стремятся нарушить межнациональное единство в России, чего никак нельзя допустить.

Массовые беспорядки в нашей стране недопустимы, законы должны соблюдаться. За их нарушение должно неминуемо следовать наказание, — сказала сенатор.

Она подчеркнула, что горячиться в данной ситуации нельзя. Необходимо вдумчиво, но при этом оперативно разобраться в произошедшем.

И в будущем предстоит исправить очень много ошибок, из-за которых такая ситуация и произошла. Работать в блоке межнациональных отношений, работать с гражданами. Мы должны выявить все факторы, которые поспособствовали произошедшему. Нужно сделать все возможное, чтобы впредь подобного не происходило, — заключила Ковитиди.

Ранее похожим образом высказался глава Дагестана Сергей Меликов. Он подчеркнул, что эта и другие попытки дестабилизации обстановки в республике организуются из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

Накануне вечером сотни жителей Махачкалы собрались в аэропорту Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. Они посчитали, что самолет везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа. В результате беспорядков пострадали более 10 человек, в том числе сотрудники полиции. Задержаны 59 участников акции.