В Совете Федерации предсказали признание независимости Палестины Израилем Сенатор Цеков: вероятность признания независимости Палестины значительно выросла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самая важная задача на сегодняшний день — прекратить боевые действия и завершить палестино-израильский конфликт, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, на фоне происходящих событий вероятность создания независимого палестинского государства значительно повысилась.

Я думаю, призывы к прекращению огня в Израиле и Палестине станут главной темой в предстоящем разговоре Путина с лидерами двух стран. Наш президент уже четко сформировал позицию, что нужно создать два независимых государства, которые будут мирно жить рядом друг с другом и уважать своих соседей. Учитывая все потери, вероятность создания независимого палестинского государства значительно повысилась, — рассказал Цеков.

Сенатор отметил, что все страны мира осуждают нападение бойцов ХАМАС и, возможно, даже в большей степени, осуждают происходящее в секторе Газа, что также влияет на решение о принятии независимости Палестины.

Радует, что все организованные, по крайней мере, российские туристы вернулись из Израиля. Вопросы о гуманитарной помощи также будут обсуждаться, наверняка, — добавил Цеков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры по телефону российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Он также отметил, что Путин донесет до каждой из сторон российскую позицию по конфликту.

До этого политолог Алексей Макаркин рассказал, что экономика и политика станут основными темами встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине. По его словам, в российской экономике усилился фактор Китая, также Москва активно взаимодействует с Пекином по линии БРИКС.