В Совфеде поддержали идею захоронения Ленина Сенатор Цеков назвал правильным предложение похоронить Ленина рядом с матерью

Фото: council.gov.ru

Сергей Цеков

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru назвал правильным предложение главы ЛДПР Леонида Слуцкого похоронить Владимира Ленина рядом с матерью. Вождя мирового пролетариата, по его мнению, нужно захоронить согласно православным традициям.

Полностью согласен с позицией Леонида Слуцкого, что Владимира Ленина пора захоронить. Любой адекватный православный человек понимает, что нахождение мумии в музее — это не нормально. Все умершие должны лежать по христианским традициям в земле. К тому же многие по-разному относятся к этой исторической фигуре и оценивают его деятельность. С этой точки зрения лидер ЛДПР абсолютно прав, — рассказал Цеков.

Ранее глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал захоронить тело основателя и первого руководителя Советского государства Владимира Ленина в Санкт-Петербурге рядом с могилой его матери. Он подчеркнул, что предание покойного земле является важным для христиан и цивилизованных людей обрядом, проявлением уважения и памяти.

Вопрос о перезахоронении тела Ленина поднимался неоднократно. В частности, эту тему затрагивали депутаты от фракций ЛДПР и «Единая Россия», которые даже подготовили соответствующий законопроект. Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский недавно заявил, что Ленин имеет право быть погребенным. По его словам, политик заслуживает этого, несмотря на неоднозначность личности.