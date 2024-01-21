Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru назвал правильным предложение главы ЛДПР Леонида Слуцкого похоронить Владимира Ленина рядом с матерью. Вождя мирового пролетариата, по его мнению, нужно захоронить согласно православным традициям.
Полностью согласен с позицией Леонида Слуцкого, что Владимира Ленина пора захоронить. Любой адекватный православный человек понимает, что нахождение мумии в музее — это не нормально. Все умершие должны лежать по христианским традициям в земле. К тому же многие по-разному относятся к этой исторической фигуре и оценивают его деятельность. С этой точки зрения лидер ЛДПР абсолютно прав, — рассказал Цеков.
Ранее глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий призвал захоронить тело основателя и первого руководителя Советского государства Владимира Ленина в Санкт-Петербурге рядом с могилой его матери. Он подчеркнул, что предание покойного земле является важным для христиан и цивилизованных людей обрядом, проявлением уважения и памяти.
Вопрос о перезахоронении тела Ленина поднимался неоднократно. В частности, эту тему затрагивали депутаты от фракций ЛДПР и «Единая Россия», которые даже подготовили соответствующий законопроект. Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский недавно заявил, что Ленин имеет право быть погребенным. По его словам, политик заслуживает этого, несмотря на неоднозначность личности.
Фото: Russian Look/Global Look Press
Ленин выступает на митинге солдат, отправляющихся в Польшу (Первая мировая война)
Фото: Scherl/Global Look Press
Ленин выходит на Первомай с офицерами и служащими частей Красной армии на Красную площадь в Москве
Фото: Russian Look/Global Look Press
Ленин принимает первых выпускников Первых пулеметных курсов в Кремле, май 1920 года
Фото: Russian Look/Global Look Press
Руководители Союза борьбы за освобождение рабочего класса, 1894 года: Старков (слева), Кржижановский, Ленин, Мартов — сидят; Мальченко, Запорожец, Ванеев — стоят
Фото: Global Look Press
Русский государственный деятель на II конгрессе Коминтерна, Петроград, 1920 год
Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press
Ленин выступает на похоронах Якова Свердлова, еврейского революционного лидера, отдавшего приказ о казни царя Николая и его семьи, 1918 год
Фото: Russian Look/Global Look Press
Ленин среди делегатов X Всероссийской конференции Коммунистической партии в Кремле, проходившей 26–28 мая 1921 года