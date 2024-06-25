В Совете Федерации ответили на обвинения в нарушении прав человека в Крыму Сенатор Карасин: ЕСПЧ следует судить Украину за атаки по Севастополю

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), признавший РФ виновной в систематическом нарушении прав человека в Крыму, должен судить не Россию, а тех «мерзавцев», что дали ВСУ команду атаковать мирное население Севастополя американскими баллистическими ракетами с кассетным боеприпасом ATACMS, поделился мнением с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Но, по его словам, к Киеву правоприменительные практики не относятся.

Им нужно судить тех мерзавцев, которые дали команду атаковать Крым американскими ракетами, причем мирные объекты, пляжи, убивая детей, женщин — мирных граждан. К Киеву правоприменительные практики не относятся. Это нелюди, которые уничтожают людей, живущих в русском Крыму, — заявил он.

Карасин, ссылаясь на историю царской и советской России, отметил, что Крым никогда не принадлежал Украине. По его словам, решение ЕСПЧ носит характер «демагогических обвинений». Он добавил, что Россия не простит эти «акты вандализма и человеконенавистничества».

Мы все запоминаем, — заключил он.

Ранее в Сети опубликовали запись с камер видеонаблюдения в момент ракетной атаки ВСУ на пляж «Учкуевка» в Севастополе, где погибли четыре человека. На видео заметно, как на воде появляется рябь от разорвавшихся кассетных боеприпасов, после чего люди начинают разбегаться в панике.