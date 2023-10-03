В Совете Федерации оценили проект бюджета страны на 2024 год Сенатор Рябухин: бюджет на следующий год будет социально ориентированным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов примет 3 октября участие в парламентских слушаниях в Совете Федерации по проекту федерального бюджета на 2024 год и на период до 2026 года, сообщает «Парламентская газета». Как рассказал в беседе с изданием первый заместитель главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, бюджет на следующий год будет социально ориентированным.

Как пояснил сенатор, доходная часть бюджета в следующем году запланирована на уровне 35 трлн рублей, расходная увеличится до 36,5 трлн, что позволит выполнить обязательства по всем социальным программам.

Бюджет социально ориентированный — это позиция номер один. Второе: сохранить пакет поддержки всем ключевым отраслям экономики, которые были разработаны по поручению президента в период пандемии и введения санкций со стороны коллективного Запада. Все эти меры финансово-организационные управленческо-политической поддержки сохранятся, — рассказал законодатель.

По его словам, в ходе слушаний сенаторы точечно коснутся конкретных отраслей, нуждающихся в дополнительной поддержке. В частности, это развитие первичного звена здравоохранения и ремонт школ.

Как пишет издание, доходы федерального бюджета в 2024 году прогнозируются на уровне 35 трлн рублей. При этом ожидается, что нефтегазовые доходы достигнут 6,4% ВВП и составят 11,5 трлн рублей. Поступления в бюджет из других источников планируются в следующем году в размере 23,5 трлн рублей. Расходы в следующем году вырастут до 36,6 трлн рублей, объем госдолга составит 32,5 трлн рублей.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал на Московском финансовом форуме, что проект федерального бюджета предусматривает индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции. По его словам, в 2024 году размер пенсионных выплат будет проиндексирован на уровне прогнозируемой инфляции в 7,5% и составит 23 244 рубля.